В Миннеаполисе продолжаются ожесточённые акции протеста из-за действующей миграционной политики

По свидетельствам очевидцев, представители американских спецслужб применяют силу без разбора – под удары дубинок попадают как люди с инвалидностью, так и нарушители порядка. На фоне нарастающих протестов Пентагон привел в состояние готовности полтысячи военнослужащих, которых могут направить в город.

Ранее в Миннеаполис уже были переброшены свыше трех тысяч агентов таможенного контроля США для задержания мигрантов. Местные власти и профсоюзы расценивают эти меры как расистские и незаконные, выступая с призывами к проведению общенациональной экономической забастовки.