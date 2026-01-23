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В Миннеаполисе продолжаются ожесточённые акции протеста из-за действующей миграционной политики

23 января 2026 06:40
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В Миннеаполисе продолжаются ожесточенные акции протеста из-за действующей миграционной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миннеаполисе продолжаются ожесточённые акции протеста из-за действующей миграционной политики-2

По свидетельствам очевидцев, представители американских спецслужб применяют силу без разбора – под удары дубинок попадают как люди с инвалидностью, так и нарушители порядка. На фоне нарастающих протестов Пентагон привел в состояние готовности полтысячи военнослужащих, которых могут направить в город. 

Ранее в Миннеаполис уже были переброшены свыше трех тысяч агентов таможенного контроля США для задержания мигрантов. Местные власти и профсоюзы расценивают эти меры как расистские и незаконные, выступая с призывами к проведению общенациональной экономической забастовки.

# Протесты # США

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