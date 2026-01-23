Польша стоит на пороге глубокого финансового кризиса

Польша на пороге глубокого финансового кризиса, который грозит существенным снижением уровня жизни населения. К такому выводу пришли ведущие экономисты страны, указывая на целый комплекс проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего серьезную тревогу вызывает полностью вышедший из-под контроля дефицит бюджета: в 2025 году он достиг 6,5 % в ВВП, что более чем вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит. На фоне рекордно высоких социальных расходов госдолг стремительно растет и уже превысил отметку в два триллиона злотых. Ситуация осложняется затяжным демографическим кризисом, а также отсутствием необходимой пенсионной реформы, что создает реальную угрозу массовой бедности среди пожилых граждан.