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В Москве в здании типографии задохнулись 17 мигрантов

27 августа 2016 12:00
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Новости России. 17 человек стали жертвами пожара на складе типографской продукции в Москве, ещё трое получили тяжёлые ожоги. Причиной трагического инцидента стало короткое замыкание, которое случилось из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Сообщается, что все погибшие были в заблокированном помещении. Спасателям пришлось вскрыть стену.

Люди задохнулись от ядовитого дыма во сне.

К моменту прибытия спасателей возгорание распространилось по всей площади четырёхэтажного здания. Тем не менее, спасти удалось 12 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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