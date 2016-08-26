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Чехи встретили визит Ангелы Меркель акциями протеста

26 августа 2016 11:44
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Новости Чехии. Акциями протеста, криками и плакатами встретили Ангелу Меркель в Чехии. Демонстранты таким образом показали, что чехи крайне недовольны тем, что ЕС, и в частности Германия, вмешиваются во внутренние дела страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Еще больше недовольства у людей вызывает политика квот на беженцев. Принимать у себя нелегальных мигрантов Прага не спешит. Ведь нелегалы – причина многих беспорядков и прямая угроза безопасности.

Отметим, что Ангела Меркель неоднократно говорила о том, что закрывать двери перед мигрантами ЕС не будет. Но риторику немецкой железной леди поддерживают далеко не все европейские лидеры.

# Акции протеста # Ангела Меркель

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