Чехи встретили визит Ангелы Меркель акциями протеста

Новости Чехии. Акциями протеста, криками и плакатами встретили Ангелу Меркель в Чехии. Демонстранты таким образом показали, что чехи крайне недовольны тем, что ЕС, и в частности Германия, вмешиваются во внутренние дела страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще больше недовольства у людей вызывает политика квот на беженцев. Принимать у себя нелегальных мигрантов Прага не спешит. Ведь нелегалы – причина многих беспорядков и прямая угроза безопасности.

Отметим, что Ангела Меркель неоднократно говорила о том, что закрывать двери перед мигрантами ЕС не будет. Но риторику немецкой железной леди поддерживают далеко не все европейские лидеры.