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Шокирующие кадры: сэр Ричард Брэнсон едва не погиб во время ночной велопрогулки

26 августа 2016 11:42
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Новости Великобритании. Шокирующие кадры облетели мировые издания. 66-летний предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, получил тяжелые травмы во время велопоездки.

Ричард Брэнсон наехал на «лежачего полицейского», перелетел через руль и буквально рухнул на асфальт.

Все произошло во время семейного отдыха на Виргинских островах. По словам самого миллиардера, от смерти его спас велосипедный шлем. 

Ричард Брэнсон:
Я ехал вниз по склону в темноте, как вдруг наехал на «лежачего полицейского», после чего я перелетел через руль. Думал, что умру, ведь я пролетел головой по бетонной дороге, но, к счастью, мое плечо и щека приняли основной удар. Меня спасло только то, что я был в шлеме.

Ричард Брэнсон обращается к поклонникам и просит не переживать за его здоровье.

# Фотофакт # Несчастный случай # Ричард Брэнсон

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