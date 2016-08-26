Шокирующие кадры: сэр Ричард Брэнсон едва не погиб во время ночной велопрогулки

Новости Великобритании. Шокирующие кадры облетели мировые издания. 66-летний предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, получил тяжелые травмы во время велопоездки.



Ричард Брэнсон наехал на «лежачего полицейского», перелетел через руль и буквально рухнул на асфальт.





Все произошло во время семейного отдыха на Виргинских островах. По словам самого миллиардера, от смерти его спас велосипедный шлем.



Ричард Брэнсон:

Я ехал вниз по склону в темноте, как вдруг наехал на «лежачего полицейского», после чего я перелетел через руль. Думал, что умру, ведь я пролетел головой по бетонной дороге, но, к счастью, мое плечо и щека приняли основной удар. Меня спасло только то, что я был в шлеме.



Ричард Брэнсон обращается к поклонникам и просит не переживать за его здоровье.