В спортивном центре в Бельгии прогремел взрыв: 1 человек погиб, 4 ранены

Новости Бельгии. Взрыв из-за утечки газа произошел в Бельгии. Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек и четверо получили отравление. Помимо этого взрывная волна уничтожила половину здания, а действо происходило в спортивном центре. На место трагедии прибыли пожарные расчеты и полицейские.

Согласно предварительным данным, утечка газа произошла не случайно – мужчина пытался таким образом совершить самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийская полиция поспешила объявить, что с терроризмом данный случай никак не связан, так как на просторах Интернета появилась «утка» о причастности к взрыву исламистов.