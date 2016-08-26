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В спортивном центре в Бельгии прогремел взрыв: 1 человек погиб, 4 ранены

26 августа 2016 12:07
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Новости Бельгии. Взрыв из-за утечки газа произошел в Бельгии. Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек и четверо получили отравление. Помимо этого взрывная волна уничтожила половину здания, а действо происходило в спортивном центре. На место трагедии прибыли пожарные расчеты и полицейские.

Согласно предварительным данным, утечка газа произошла не случайно – мужчина пытался таким образом совершить самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийская полиция поспешила объявить, что с терроризмом данный случай никак не связан, так как на просторах Интернета появилась «утка» о причастности к взрыву исламистов.

# Взрыв газа

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