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В Москве пропала 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва

29 августа 2023 10:49
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Пропала чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева, об этом сообщила мать спортсменки Екатерина Горбачева, пишет ТАСС.

По словам матери, девушка в понедельник, 28 августа, вышла с катка и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Фигуристку разыскивают. Сотрудники органов уже привлечены, они прочесывают столицу России. Алина Горбачева учится под руководством тренера Софьи Федченко. В прошедшем сезоне она заняла шестое место в финале Гран-при Российской Федерации, одержала победу на чемпионате страны и девятое место на чемпионате РФ.

По факту исчезновения фигуристки Алины Горбачевой в Москве Следственный комитет РФ начал расследование, заявили в московском ГСУ СК.

# общество

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