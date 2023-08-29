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Сильные ливни вызвали многочисленные оползни на севере Италии

29 августа 2023 10:45
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Новости Италии. Сильные ливни вызвали наводнения и многочисленные оползни на севере Италии. Вода залила улицы десятков городов и деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни вызвали многочисленные оползни на севере Италии-1

Толстый слой земли и камней засыпал несколько ведущих к ним дорог. Все это сильно осложняет работу спасателей и медиков, которые не могут оперативно добраться до пострадавших от стихии жителей. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее расчистить завалы.

# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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