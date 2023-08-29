Сильные ливни вызвали многочисленные оползни на севере Италии

Новости Италии. Сильные ливни вызвали наводнения и многочисленные оползни на севере Италии. Вода залила улицы десятков городов и деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толстый слой земли и камней засыпал несколько ведущих к ним дорог. Все это сильно осложняет работу спасателей и медиков, которые не могут оперативно добраться до пострадавших от стихии жителей. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее расчистить завалы.