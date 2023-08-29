В Мексике изъяли около 4,5 тонны наркотиков

Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики продолжают вести войну с наркомафией. Благодаря блестяще проведенной операции им удалось захватить в Тихом океане около 4,5 тонны наркотиков, задержаны 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В изнурительной погоне за контрабандистами участвовали вертолеты, спецназ и военные корабли. Несмотря на то, что это не самая крупная изъятая партия, власти Мексики считают, что нанесли существенный удар по преступным картелям. Сейчас полиция выясняет, кто отправил незаконный груз и кому он предназначался.