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Автобус с украинскими туристами попал в серьёзную аварию в Румынии

29 августа 2023 10:43
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В Румынии в серьезную аварию попал автобус с украинскими туристами. По информации полиции, из-за сбоя в навигаторе водитель проигнорировал предупреждающий знак и на полной скорости врезался в ограничитель высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с украинскими туристами попал в серьёзную аварию в Румынии-1

От удара у автобуса частично сорвало крышу, выбило окна и погнуло стойки. На место ДТП прибыло шесть автомобилей скорой помощи, пожарные и полиция. Обошлось без жертв. Различные травмы получили 16 человек, в том числе двое детей. Восемь из них госпитализированы. Остальным медицинская помощь оказана на месте.

# Авария # Фотофакт

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