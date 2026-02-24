Британия и Франция готовятся к тайной поставке Украине ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, прорабатывается вариант с французской боеголовкой TN75 для ракет подводных лодок.

Лондон и Париж считают, что обладание ядерной бомбой поможет Киеву достичь более выгодных условий для завершения конфликта. Германия поддержать эти планы отказалась.

В российской разведке подчеркивают, что инициаторы нарушают международное право и стараются выдать поставки за самостоятельную разработку Украины, но скрыть это не удастся. Совет Федерации РФ назвал сговор безответственным и губительным и призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ провести расследование.

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