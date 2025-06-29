Сийярто: США отменили санкции против РФ в отношении АЭС «Пакш-2»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Соединенные Штаты сняли с себя санкции, которые ранее препятствовали сооружению атомной электростанции «Пакш-2», объяснив это событие более благоприятным подходом со стороны новой американской администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь реализация проекта, предусматривающего производство технологического оборудования в России и Франции, сможет осуществляться беспрепятственно, а строительные работы в Пакше, как ожидается, активизируются.

Ранее из-за санкций, введенных администрацией Байдена в отношении Газпромбанка и его дочерних предприятий, проект был приостановлен, что сказалось на поставках энергоносителей из России в Венгрию.

Сиярто подчеркнул важность завершения работ по строительству электростанции для энергетической безопасности Венгрии, выразив признательность за поддержку Дональда Трампа и заявив о готовности отстаивать в ЕС права на закупку доступных нефти и газа.