Прямой эфир

Сийярто: США отменили санкции против РФ в отношении АЭС «Пакш-2»

29 июня 2025 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сийярто: США отменили санкции против РФ в отношении АЭС «Пакш-2»-0

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Соединенные Штаты сняли с себя санкции, которые ранее препятствовали сооружению атомной электростанции «Пакш-2», объяснив это событие более благоприятным подходом со стороны новой американской администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь реализация проекта, предусматривающего производство технологического оборудования в России и Франции, сможет осуществляться беспрепятственно, а строительные работы в Пакше, как ожидается, активизируются.

Ранее из-за санкций, введенных администрацией Байдена в отношении Газпромбанка и его дочерних предприятий, проект был приостановлен, что сказалось на поставках энергоносителей из России в Венгрию.

Сиярто подчеркнул важность завершения работ по строительству электростанции для энергетической безопасности Венгрии, выразив признательность за поддержку Дональда Трампа и заявив о готовности отстаивать в ЕС права на закупку доступных нефти и газа.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
37 человек погибли при столкновении двух автобусов в Танзании
29 июня 2025 13:58

37 человек погибли при столкновении двух автобусов в Танзании

В Белграде устранили последствия протестов, на которые вышли более 30 тыс. человек
29 июня 2025 10:37

В Белграде устранили последствия протестов, на которые вышли более 30 тыс. человек

Число жертв оползня в колумбийском городе Медельин возросло до 22 человек
29 июня 2025 07:57

Число жертв оползня в колумбийском городе Медельин возросло до 22 человек