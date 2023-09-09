В Москве до +20°C, в Париже +35°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 сентября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют ясную малооблачную погоду, столбик термометра в Париже покажет +35 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Вену также накроет волна экстремального зноя, там воздух прогреется до +32 °C. В Риме до +33 °C, в столице ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ясно и до +28 °C в Мадриде.

В столице Болгарии +26 °C. До +24 °C в Анкаре. До +27 °C в Афинах, там ожидается преимущественно ясная погода с переменной облачностью.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +24 °C. Такой же температурный показатель ожидает жителей Вильнюса. В Варшаве малооблачно, там воздух прогреется до +28 °C, при этом осадков не предвидится.