В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене.
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене.
В Риме ожидается +20. На пункт теплее и ясно в Мадриде. Столько же в Анкаре.
В Афинах ожидается +25. В Софии будет +10. Дожди, ненастно и холодно в Прибалтике.
Переменную облачность и +11 прогнозируют в Киеве. На два градуса меньше в Варшаве. В Москве синоптики обещают +8.
Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю