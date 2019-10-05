В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене.

В Риме ожидается +20. На пункт теплее и ясно в Мадриде. Столько же в Анкаре.

В Афинах ожидается +25. В Софии будет +10. Дожди, ненастно и холодно в Прибалтике.