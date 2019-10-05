Прямой эфир

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

05 октября 2019 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене.

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября-1

В Риме ожидается +20. На пункт теплее и ясно в Мадриде. Столько же в Анкаре

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября-4

В Афинах ожидается +25. В Софии будет +10. Дожди, ненастно и холодно в Прибалтике. 

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября-7

Переменную облачность и +11 прогнозируют в Киеве. На два градуса меньше в Варшаве. В Москве синоптики обещают +8.

Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Мехико протестующие полицейские перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту
05 октября 2019 13:36

В Мехико протестующие полицейские перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США
05 октября 2019 13:31

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

Президент Беларуси поздравил народного артиста России Александра Михайлова с 75-летием
05 октября 2019 12:13

Президент Беларуси поздравил народного артиста России Александра Михайлова с 75-летием