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Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

05 октября 2019 13:31
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Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США-1

Вандалы нацарапали монеткой свои имена на вершине памятника архитектуры и сделали селфи. Когда они спустились, их ожидали карабинеры, которым сообщили об акте вандализма другие туристы.

Американцам предъявили обвинения в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США-4

# Достопримечательности Италии # Фотофакт

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