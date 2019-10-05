Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вандалы нацарапали монеткой свои имена на вершине памятника архитектуры и сделали селфи. Когда они спустились, их ожидали карабинеры, которым сообщили об акте вандализма другие туристы.

Американцам предъявили обвинения в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.