В Москве +5, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 апреля

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +17. Облачно с прояснениями и +11 ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +17. Облачно с прояснениями и +11 ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Риме прогнозируют дождь и +16. На градус прохладнее ожидается в Мадриде.
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Афинах будет +23 и переменная облачность. Дождливо в начале недели будет в Болгарии и Турции.
В Софии столбик термометра покажет +13, на градус больше обещают в Анкаре. Пасмурно, но без дождей будет в Прибалтике. В Вильнюсе прогнозируют +6, на пункт выше будет в Риге.
В Варшаве ожидается +9. На пункт меньше в Киеве. Пасмурно, дождливо и всего +5 с плюсом будет в Москве.