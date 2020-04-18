В Москве +5, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 апреля

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +17. Облачно с прояснениями и +11 ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме прогнозируют дождь и +16. На градус прохладнее ожидается в Мадриде. Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Афинах будет +23 и переменная облачность. Дождливо в начале недели будет в Болгарии и Турции.

В Софии столбик термометра покажет +13, на градус больше обещают в Анкаре. Пасмурно, но без дождей будет в Прибалтике. В Вильнюсе прогнозируют +6, на пункт выше будет в Риге.