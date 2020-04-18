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Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

18 апреля 2020 16:09
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На предстоящей неделе погода теплом не порадует, рассказали в программе «Плюс-минус». Ожидаются ночные заморозки и мокрый снег. В понедельник погоду в стране будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Европы. А во вторник – повышенное атмосферное давление, сформированное в сырой и прохладной воздушной массе. К середине недели республика окажется во власти малоактивного фронтального раздела с Балтийского моря.

Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:        
На предстоящей неделе изменений особых погоды не предвидится. По-прежнему будет поступать довольно холодный воздух арктического происхождения с севера. Поэтому по республике осадков ожидается совсем немного, они будут носить кратковременный характер, в виде дождя и мокрого снега, в основном, мокрый снег. Температура воздуха по ночам будет в пределах от -5 до +2, довольно-таки прохладные ночи. А в дневные часы от +5 до +12. В отдельные дни по западу Брестской области возможно повышение до +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-3
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-5
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8
# Погода в Беларуси

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