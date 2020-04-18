Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На предстоящей неделе погода теплом не порадует, рассказали в программе «Плюс-минус» . Ожидаются ночные заморозки и мокрый снег. В понедельник погоду в стране будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Европы. А во вторник – повышенное атмосферное давление, сформированное в сырой и прохладной воздушной массе. К середине недели республика окажется во власти малоактивного фронтального раздела с Балтийского моря.

Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:

На предстоящей неделе изменений особых погоды не предвидится. По-прежнему будет поступать довольно холодный воздух арктического происхождения с севера. Поэтому по республике осадков ожидается совсем немного, они будут носить кратковременный характер, в виде дождя и мокрого снега, в основном, мокрый снег. Температура воздуха по ночам будет в пределах от -5 до +2, довольно-таки прохладные ночи. А в дневные часы от +5 до +12. В отдельные дни по западу Брестской области возможно повышение до +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам