Прямой эфир

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

18 апреля 2020 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки-1

Окончательное решение примут на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям. Если карантин все же будет ослаблен, то в стране будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, открытые террасы и площадки для размещения посетителей будут оборудованы с учетом безопасной дистанции.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

При этом сохранится запрет на встречи большими группами. Это ограничение будет касаться и прогулок в парках вдали от дома.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В японском аэропорту обнаружили неразорвавшийся снаряд
17 апреля 2020 09:44

В японском аэропорту обнаружили неразорвавшийся снаряд

В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе
17 апреля 2020 09:40

В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации
17 апреля 2020 09:37

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации