В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

Новости Италии. Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательное решение примут на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям. Если карантин все же будет ослаблен, то в стране будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, открытые террасы и площадки для размещения посетителей будут оборудованы с учетом безопасной дистанции.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

При этом сохранится запрет на встречи большими группами. Это ограничение будет касаться и прогулок в парках вдали от дома.