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Киев поднялся на первое место антирейтинга качества воздуха и загрязнения атмосферы

18 апреля 2020 13:04
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Новости Украины. Киев возглавил негативный рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Этот уровень в столице Украины международные эксперты оценили в 338 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев поднялся на первое место антирейтинга качества воздуха и загрязнения атмосферы-1

Киев идет с большим отрывом от второго города в рейтинге – китайского Чунцина – у которого 158 баллов. На третьем месте тайский Чиангмай. 

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Украинские СМИ связывают такой скачок загрязненности с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, откуда дым идет на Киев. Власти города рекомендовали жителям ограничить пребывание на улице и держать форточки закрытыми.

Киев поднялся на первое место антирейтинга качества воздуха и загрязнения атмосферы-4

Киев поднялся на первое место антирейтинга качества воздуха и загрязнения атмосферы-6

# Экология # Фотофакт

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