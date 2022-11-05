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КНДР провела испытания баллистических ракет в последний день совместных учений США и Южной Кореи

05 ноября 2022 13:33
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Новости КНДР. Северокорейские военные провели пуск в сторону Желтого моря четырех баллистических ракет малой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пролетели 130 километров на 20-километровой высоте.

КНДР провела испытания баллистических ракет в последний день совместных учений США и Южной Кореи-1

Как отметили в Сеуле, эти испытания КНДР провела в последний день масштабных совместных учений ВВС США и Южной Кореи. Эти маневры вызвали гнев Пхеньяна. МИД страны выступил с заявлением, в котором говорится, что Соединенные Штаты должны прекратить свои провокационные воздушные учения, и предупредил, что за ними обязательно последует продолжительное противодействие.

Это уже 33-е испытание КНДР баллистических ракет в 2022 году, что вызвало слухи, что Северная Корея может готовиться к возобновлению ядерных испытаний впервые с 2017 года.

# Военные учения # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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