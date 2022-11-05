В Иране прошли акции протеста против гегемонии США. Жители возмущены односторонними санкциями против их страны

Новости Ирана. В Иране прошли многочисленные акции протеста против гегемонии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Тегеране тысячи людей собрались в центре столицы, размахивая флагами и скандируя антиамериканские лозунги.

Возмущение людей вызывают односторонние санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Ирана. По их мнению, это отражает двойные стандарты, принятые американской стороной, которая заботится только о своих политических интересах, а не об интересах жителей других стран.

Кроме того, преступная внешняя политика Вашингтона стала причиной сотни войн и госпереворотов против избранных лидеров.