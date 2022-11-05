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В Иране прошли акции протеста против гегемонии США. Жители возмущены односторонними санкциями против их страны

05 ноября 2022 11:58
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Новости Ирана. В Иране прошли многочисленные акции протеста против гегемонии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Тегеране тысячи людей собрались в центре столицы, размахивая флагами и скандируя антиамериканские лозунги.

В Иране прошли акции протеста против гегемонии США. Жители возмущены односторонними санкциями против их страны-1

Возмущение людей вызывают односторонние санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Ирана. По их мнению, это отражает двойные стандарты, принятые американской стороной, которая заботится только о своих политических интересах, а не об интересах жителей других стран.

Кроме того, преступная внешняя политика Вашингтона стала причиной сотни войн и госпереворотов против избранных лидеров.

В Иране прошли акции протеста против гегемонии США. Жители возмущены односторонними санкциями против их страны-4

По данным иранских СМИ, аналогичные акции протеста прошли примерно в 900 городах страны. 43 года назад иранские студенты захватили посольство США в Тегеране. Каждый год в этот день иранцы отмечают захват посольства антиамериканскими демонстрациями.

# Акции протеста # Новости Ирана # Фотофакт

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