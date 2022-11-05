В Венесуэле в результате наводнений погибли 8 человек

Новости Венесуэлы. Восемь человек, среди которых годовалый ребенок, погибли в результате масштабных наводнений и оползней в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Восемь человек, среди которых годовалый ребенок, погибли в результате масштабных наводнений и оползней в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поток грязи и воды накрыл город Пуэрто-ла-Крус на севере страны. Под слоем земли и мусора оказались улицы, дома и припаркованные машины. Спасатели и волонтеры расчищают завалы в поисках выживших. Власти страны приступили к оценке ущерба.