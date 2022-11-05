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В Венесуэле в результате наводнений погибли 8 человек

05 ноября 2022 13:19
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Новости Венесуэлы. Восемь человек, среди которых годовалый ребенок, погибли в результате масштабных наводнений и оползней в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле в результате наводнений погибли 8 человек-1

Поток грязи и воды накрыл город Пуэрто-ла-Крус на севере страны. Под слоем земли и мусора оказались улицы, дома и припаркованные машины. Спасатели и волонтеры расчищают завалы в поисках выживших. Власти страны приступили к оценке ущерба.

# Наводнение # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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