В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ясно и +19 будет в Риме. В Мадриде столбик термометра покажет +26. В Афинах прогнозируют +18 и дождь.
Переменную облачность, грозу и +14 обещают в Анкаре. На пункт прохладнее будет в Софии.
Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Сухо, но пасмурно будет в Прибалтике. В Риге ожидается +11, на пункт выше будет в Вильнюсе.
Такая же температура ожидается в Варшаве. +17 и дождь обещают в Киеве, на три градуса выше будет в Москве.