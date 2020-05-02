В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ясно и +19 будет в Риме . В Мадриде столбик термометра покажет +26. В Афинах прогнозируют +18 и дождь.

Сухо, но пасмурно будет в Прибалтике. В Риге ожидается +11, на пункт выше будет в Вильнюсе .

Переменную облачность, грозу и +14 обещают в Анкаре . На пункт прохладнее будет в Софии .

Такая же температура ожидается в Варшаве. +17 и дождь обещают в Киеве, на три градуса выше будет в Москве.