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Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

02 мая 2020 16:35
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О прогнозах синоптиков рассказали в программе «Плюс-минус».

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Предстоящая неделя в Беларуси – ожидается неустойчивый характер погоды как по температуре, так и по осадкам. В первой половине недели будет влияние неустойчивых воздушных масс, в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с температурным фоном, близким к своим климатическим значениям. Во второй половине недели со сменой воздушных потоков на северо-западные ожидается поступление более прохладных и неустойчивых воздушных масс, которые вытеснят тёплый воздух дальше на восток, на территорию европейской части России. Время от времени будут отмечаться кратковременные дожди, температурный фон понизится и будет находиться несколько ниже своих многолетних значений.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-3

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Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-5

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

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Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский

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