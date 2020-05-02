Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

О прогнозах синоптиков рассказали в программе «Плюс-минус».

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Предстоящая неделя в Беларуси – ожидается неустойчивый характер погоды как по температуре, так и по осадкам. В первой половине недели будет влияние неустойчивых воздушных масс, в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с температурным фоном, близким к своим климатическим значениям. Во второй половине недели со сменой воздушных потоков на северо-западные ожидается поступление более прохладных и неустойчивых воздушных масс, которые вытеснят тёплый воздух дальше на восток, на территорию европейской части России. Время от времени будут отмечаться кратковременные дожди, температурный фон понизится и будет находиться несколько ниже своих многолетних значений.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам