В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения

Новости США. В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Научное исследование проводили специалисты американских Вооруженных Сил.

Новая тест-система способна обнаружить вирус не только когда у человека начинают проявляться симптомы, но и за несколько дней до того, как инфекция может передаться другим. А это на четыре дня раньше, чем могут нынешние тесты.

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Проект, разработанный Министерством обороны США, изначально был связан с выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней стадии. Однако из-за вспышки пандемии программу перепрофилировали.