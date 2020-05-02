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В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения

02 мая 2020 13:09
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Новости США. В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Научное исследование проводили специалисты американских Вооруженных Сил.

В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения-1

Новая тест-система способна обнаружить вирус не только когда у человека начинают проявляться симптомы, но и за несколько дней до того, как инфекция может передаться другим. А это на четыре дня раньше, чем могут нынешние тесты.

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Проект, разработанный Министерством обороны США, изначально был связан с выявлением отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранней стадии. Однако из-за вспышки пандемии программу перепрофилировали.

В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения-4

Пока ученые ждут, когда власти официально разрешат применение новых тестов. Велика вероятность, что данное тестирование будет доступно уже во второй половине мая.

# Коронавирус # Фотофакт

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