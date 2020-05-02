Осуждённые бросали гранаты. В Венесуэле заключённые пытались совершить массовый побег

Новости Венесуэлы. В Венесуэле заключенные попытались совершить массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осужденные хотели прорваться за периметр тюрьмы, бросая в сотрудников Национальной гвардии гранаты.

В ходе подавления беспорядков были застрелены почти 20 заключенных, еще около 10 пострадали. Также с ножевыми ранениями был госпитализирован начальник тюрьмы и один из правоохранителей, пострадавший от взрыва гранаты.