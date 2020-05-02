В США журналист снял на видео необычное торнадо из шаров растения перекати-поле

Новости США. «Удивительное торнадо». Необычный вихрь запечатлел американский журналист, когда на своем минивэне двигался по пустынному шоссе в штате Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершенно внезапно поднялся пыльный вихрь из сухих шаров растения перекати-поле. Воздушное шоу было недолгим. Серьезных повреждений автомобиль не получил, зато журналист снял эксклюзивный репортаж.

К слову, перекати-поле нередко «организуют» нападения на частные дома или машины на шоссе. Его в США величают русским чертополохом, поскольку около 150 лет назад этот сорняк случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России.