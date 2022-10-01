Новые подробности ЧП на «Северных потоках» – возможна утечка 800 млн кубометров газа

ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках. Об этом заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на встрече Совета безопасности ООН с докладом о диверсии выступил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, в трех нитках «Северного потока» в момент ЧП находилось около 800 миллионов кубометров газа. Столько Дания, например, расходует за три месяца.

Тем временем в ООН пока не готовы проверить и подтвердить детали повреждений. Однако Россия настаивает на всестороннем расследовании и напоминает, что любое международное разбирательство без участия Москвы будет необъективным.