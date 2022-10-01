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Новые подробности ЧП на «Северных потоках» – возможна утечка 800 млн кубометров газа

01 октября 2022 12:16
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ЧП на «Северных потоках» вызовет потрясения на энергорынках. Об этом заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности ЧП на «Северных потоках» – возможна утечка 800 млн кубометров газа-1

Также на встрече Совета безопасности ООН с докладом о диверсии выступил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, в трех нитках «Северного потока» в момент ЧП находилось около 800 миллионов кубометров газа. Столько Дания, например, расходует за три месяца.

Тем временем в ООН пока не готовы проверить и подтвердить детали повреждений. Однако Россия настаивает на всестороннем расследовании и напоминает, что любое международное разбирательство без участия Москвы будет необъективным.

# Газопровод # Сергей Куприянов # Гэн Шуан # Фотофакт

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