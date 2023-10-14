Представитель МИД Польши уволен после заявления о Волынской резне

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был уволен после того, как его заявление о Волынской резне вызвало дипломатический скандал. Об этом он сообщил сам в социальной сети, передает РИА новости.

Ранее Ясина заявил, что Польша рассчитывает на то, что Украина извинится и еще покается за Волынскую резню, что вызвало отрицательную реакцию со стороны украинского посла. Этот случай привел к тому, что пресс-секретарь был отправлен в бессрочный отпуск.

Вопрос о Волынской резне и обращении с лидерами украинских националистов является одним из самых сложных во взаимоотношениях Варшавы и Киева. Польша полагает, что это был настоящий геноцид, в результате которого погибло от 100 до 130 тысяч человек.