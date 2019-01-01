В московском Парке Горького под людьми обрушился деревянный мост

Как сообщается на сайте Парка Горького, к медработникам обратились 13 человек. Всем им оказана необходимая помощь, тяжёлых травм никто не получил.

Новости России. 1 января в Парке Горького в Москве произошло частичное обрушение деревянного моста, на котором стояли люди.

Поломка затронула несколько квадратных метров катка, это место было огорожено. На остальной территории люди продолжили кататься. Причины инцидента выясняются. Сотрудники Парка Горького принесли свои извинения гостям и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мэр Москвы также сообщил о произошедшем, выразил сочувствие пострадавшим и пообещал разобраться с причинами происшествия.