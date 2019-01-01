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В московском Парке Горького под людьми обрушился деревянный мост

01 января 2019 07:46
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Новости России. 1 января в Парке Горького в Москве произошло частичное обрушение деревянного моста, на котором стояли люди.  

Как сообщается на сайте Парка Горького, к медработникам обратились 13 человек. Всем им оказана необходимая помощь, тяжёлых травм никто не получил.  

В московском Парке Горького под людьми обрушился деревянный мост-1

Фото: mos.ru  

Поломка затронула несколько квадратных метров катка, это место было огорожено. На остальной территории люди продолжили кататься. Причины инцидента выясняются. Сотрудники Парка Горького принесли свои извинения гостям и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.  

Мэр Москвы также сообщил о произошедшем, выразил сочувствие пострадавшим и пообещал разобраться с причинами происшествия.  

# Обрушение дома # Сергей Собянин

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