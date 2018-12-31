Новый год на МКС, еда для четырех поколений в Японии и танец тысяч людей в Северной Корее: мир встречает 2019-й

В некоторых странах мира Новый год уже наступил. Так, одними из первых 2019-й встретили, традиционно отметив его пиротехническим шоу, в Новой Зеландии – в 14:00 по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт Затем лист календаря перевернули на Камчатке, в Австралии и Японии. А еще – на МКС. Как это было? Репортаж из будущего – у корреспондента Дмитрия Бояровича.

Праздник ворвался на планету. Раньше всех 2019-й встретили в Новой Зеландии. Это случилось, когда в Минске было два часа дня. И традиционно – под салют на Sky Tower в Окленде.

1 января уже давно в Австралии. Так Новый год встретил Сидней. Около миллиона человек пришли к Харбор-Бридж. У знаменитого моста и здания Сиднейской оперы прогремел салют.

Папуа – Новая Гвинея, Микронезия, Соломоновы острова – там уже 2019-й. Кстати, пролетая над ними, Новый год встретили космонавты. Впрочем, МКС, с которой Олег Новицкий делал снимки Беларуси, сегодня пересечет новогоднюю «границу» 16 раз.

Олег Кононенко, космонавт:

В последний день года в новогоднюю ночь мы особенно остро чувствуем и понимаем, как важен для нас дом, семья, счастье близких. Как неповторим мир, который нас окружает каждый день. Давайте беречь этот мир, все, что в нем есть и наслаждаться каждой его минутой.

В Токио встретили 2019-й модно. В этом магазине, к примеру, продавали еду для четырех поколений людей. Украшенную так, как это было модно в разное время.

Акихиро Сузуки, менеджер продовольственного магазина:

Это хорошая возможность вспомнить, какой была мода последние 30 лет. Надеемся, что таким образом нам удастся создать праздничную атмосферу в Новый год.

Масштабно праздник встретили в Северной Корее. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались тысячи людей, чтобы понаблюдать за лазерным шоу, салютом. И станцевать в едином порыве.