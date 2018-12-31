Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт

Новости мира. 2019-й уже наступил в нескольких странах Океании, а также на Дальнем Востоке России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лист календаря перевернул и новозеландский Окленд. По традиции, праздник там ознаменовался пиротехническим шоу на Sky Tower, самом высоком здании в Южном полушарии.

Посмотреть на него (и отсчитать последние секунды уходящего года) собрались тысячи людей. Фейерверк длился 5 минут и транслировался в интернете.

Новый год пришел в Сидней и Мельбурн, российские Магадан и Петропавловск-Камчатский. Совсем скоро он наступит в Японии и Китае.