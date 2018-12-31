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Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт

31 декабря 2018 14:50
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Новости мира. 2019-й уже наступил в нескольких странах Океании, а также на Дальнем Востоке России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт-1

Лист календаря перевернул и новозеландский Окленд. По традиции, праздник там ознаменовался пиротехническим шоу на Sky Tower, самом высоком здании в Южном полушарии.

Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт-4

Посмотреть на него (и отсчитать последние секунды уходящего года) собрались тысячи людей. Фейерверк длился 5 минут и транслировался в интернете.

Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт-7

Новый год пришел в Сидней и Мельбурн, российские Магадан и Петропавловск-Камчатский. Совсем скоро он наступит в Японии и Китае.

Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт-10

В 2019-м уже живут и на МКС. Станция встретила его над акваторией Тихого океана. Впрочем, сегодня новогоднюю «границу» космонавты пересекут еще 15 раз.

# Новый год # Фотофакт

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