Новогодний фейерверк запустили с самого высокого здания в Южном полушарии: видеофакт

Новости мира. 2019-й уже наступил в нескольких странах Океании, а также на Дальнем Востоке России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. 2019-й уже наступил в нескольких странах Океании, а также на Дальнем Востоке России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лист календаря перевернул и новозеландский Окленд. По традиции, праздник там ознаменовался пиротехническим шоу на Sky Tower, самом высоком здании в Южном полушарии.
Посмотреть на него (и отсчитать последние секунды уходящего года) собрались тысячи людей. Фейерверк длился 5 минут и транслировался в интернете.
Новый год пришел в Сидней и Мельбурн, российские Магадан и Петропавловск-Камчатский. Совсем скоро он наступит в Японии и Китае.
В 2019-м уже живут и на МКС. Станция встретила его над акваторией Тихого океана. Впрочем, сегодня новогоднюю «границу» космонавты пересекут еще 15 раз.