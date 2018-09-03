В московском метрополитене был убит сотрудник полиции. Подозреваемый задержан

Новости России. В ночь на 3 сентября в Москве был убит сотрудник полиции. Задержан подозреваемый.

Согласно сведениям ГСУ СК РФ по Москве, тело полицейского с огнестрельным ранением в области головы было обнаружено в подсобном помещении на станции метро «Курская» в Москве.

Установлено, что накануне происшествия правоохранитель остановил мужчину для проверки документов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Виновнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Также санкции данной статьи предусматривают пожизненное заключение и смертную казнь.

Задержан подозреваемый. С ним будут проведены следственные действия.

Расследование продолжается.