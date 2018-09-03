Новости Евросоюза. Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС.

За упразднение традиции высказались 80 % европейцев. Опрос стал самым массовым в истории Евросоюза – в нем поучаствовали более 4,5 миллионов человек.

Несмотря на то, что страны ЕС сами определяют часовой пояс, в котором они расположены, ежегодный перевод стрелок часов входит в компетенцию расположенной в Брюсселе комиссии.

Около 80% европейцев высказались за отмену перевода часов