Прямой эфир

Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время

03 сентября 2018 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Евросоюза. Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС.

Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время-1

За упразднение традиции высказались 80 % европейцев. Опрос стал самым массовым в истории Евросоюза – в нем поучаствовали более 4,5 миллионов человек.

Несмотря на то, что страны ЕС сами определяют часовой пояс, в котором они расположены, ежегодный перевод стрелок часов входит в компетенцию расположенной в Брюсселе комиссии.

Около 80% европейцев высказались за отмену перевода часов

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США отказались выделить средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам
03 сентября 2018 07:15

США отказались выделить средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам

Супруги из Рима украли камни с пляжа Сардинии. Туристов оштрафовали на 900 евро
02 сентября 2018 15:15

Супруги из Рима украли камни с пляжа Сардинии. Туристов оштрафовали на 900 евро

Учёные рассказали о том, что влияет на успеваемость детей в школах
02 сентября 2018 14:39

Учёные рассказали о том, что влияет на успеваемость детей в школах