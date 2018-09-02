Супруги из Рима украли камни с пляжа Сардинии. Туристов оштрафовали на 900 евро

Новости Италии. Супружеская пара из Рима хотели забрать с собой в качестве сувениров 30 кг камней с Сардинии. Мужчину и женщину задержали полицейские.

Как сообщает «Италия по-русски», мужа с женой задержали в порту Ольбия. Туристов сняли с парома, отправлявшегося в Чивитавеккья. Камни были сложены в полиэтиленовые пакеты, которые разместили между сиденьями машины.

Украденное изъяли и передали Морскому Управлению, камни возвратят на пляжи. Супругов оштрафовали на 900 евро.

Как уточняет Canale48 WebTV, с недавних пор кражи песка и камней с пляжей Сардинии участились, что может плохо сказаться на морской экосистеме возле острова.

Несколько лет назад мы рассказывали про кошачий пляж на Сардинии.