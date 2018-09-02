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Супруги из Рима украли камни с пляжа Сардинии. Туристов оштрафовали на 900 евро

02 сентября 2018 15:15
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Новости Италии. Супружеская пара из Рима хотели забрать с собой в качестве сувениров 30 кг камней с Сардинии. Мужчину и женщину задержали полицейские.  

Как сообщает «Италия по-русски», мужа с женой задержали в порту Ольбия. Туристов сняли с парома, отправлявшегося в Чивитавеккья. Камни были сложены в полиэтиленовые пакеты, которые разместили между сиденьями машины.  

Украденное изъяли и передали Морскому Управлению, камни возвратят на пляжи. Супругов оштрафовали на 900 евро.  

Как уточняет Canale48 WebTV, с недавних пор кражи песка и камней с пляжей Сардинии участились, что может плохо сказаться на морской экосистеме возле острова.  

Несколько лет назад мы рассказывали про кошачий пляж на Сардинии.  

«Люди любят кошек и любят пляжи, так что это рецепт успеха» (здесь подробнее).  

# Необычное

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