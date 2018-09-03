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США отказались выделить средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам

03 сентября 2018 07:15
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Новости США. В Секторе Газа болезненно восприняли отказ США от выделения средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США отказались выделить средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам-1

На это решение повлияла ситуация в Секторе Газа, где движение ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную ситуацию. Вместо этого деньги будут направлены на другие приоритетные проекты.

Отношения США с Палестиной сильно обострились после переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

США отказались выделить средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам-4

# Международная политика # Фотофакт

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