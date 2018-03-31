Прямой эфир

В Монголии митингующие требуют пожизненного заключения для педофилов

31 марта 2018 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Монголии. В столице Монголии проходит массовый митинг против детского насилия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии митингующие требуют пожизненного заключения для педофилов-1

Протестующие требуют ужесточить законодательство, введя меру пресечения для насильников в виде пожизненного заключения и запрет на освобождение по амнистии. Организаторы митинга отметили, что они не принадлежат ни к одной политической партии и финансово их никто не поддерживает.

В Монголии митингующие требуют пожизненного заключения для педофилов-4

Напомним, в 2017 году из-за увеличения количества случаев педофилии, президент Монголии предложил восстановить в стране смертную казнь.

# Фотофакт # Насилие

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая
31 марта 2018 16:50

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая

После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу
31 марта 2018 16:40

После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу

Во Франции водитель не справился с управлением и двухмоторный самолёт упал на автостраду
31 марта 2018 16:37

Во Франции водитель не справился с управлением и двухмоторный самолёт упал на автостраду