В Монголии митингующие требуют пожизненного заключения для педофилов

Новости Монголии. В столице Монголии проходит массовый митинг против детского насилия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Монголии. В столице Монголии проходит массовый митинг против детского насилия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие требуют ужесточить законодательство, введя меру пресечения для насильников в виде пожизненного заключения и запрет на освобождение по амнистии. Организаторы митинга отметили, что они не принадлежат ни к одной политической партии и финансово их никто не поддерживает.
Напомним, в 2017 году из-за увеличения количества случаев педофилии, президент Монголии предложил восстановить в стране смертную казнь.