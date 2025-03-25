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В Молдове уровень бедности достиг максимальных значений за последние 10 лет

25 марта 2025 06:00
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В Молдове уровень абсолютной и крайней бедности достиг максимальных значений за последние 10 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове уровень бедности достиг максимальных значений за последние 10 лет-2

Жители страны возмущены тем, что цены растут, а президент Майя Санду и правительство ее правящей партии наращивает расходы на закупки вооружения. В результате многочисленных экономических кризисов в сельской местности уровень бедности теперь втрое выше, чем в городской. Это связано с неразвитой инфраструктурой, недостатком рабочих мест, низкими зарплатами и старением населения. Анализируя домохозяйства, находящиеся за чертой бедности, эксперты определили два наиболее бедных: те, где глава семьи – сельхозпроизводитель, работает он по найму или занимается индивидуальной деятельностью, и те, где глава семьи – пенсионер. Бедные составляют наибольшую долю населения Молдовы.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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