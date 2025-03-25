В Молдове уровень бедности достиг максимальных значений за последние 10 лет

Жители страны возмущены тем, что цены растут, а президент Майя Санду и правительство ее правящей партии наращивает расходы на закупки вооружения. В результате многочисленных экономических кризисов в сельской местности уровень бедности теперь втрое выше, чем в городской. Это связано с неразвитой инфраструктурой, недостатком рабочих мест, низкими зарплатами и старением населения. Анализируя домохозяйства, находящиеся за чертой бедности, эксперты определили два наиболее бедных: те, где глава семьи – сельхозпроизводитель, работает он по найму или занимается индивидуальной деятельностью, и те, где глава семьи – пенсионер. Бедные составляют наибольшую долю населения Молдовы.