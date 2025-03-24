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В Эр-Рияде продолжаются переговоры США и России по Украине – что известно на данный момент?

24 марта 2025 18:06
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Очередной раунд мирных переговоров в Эр-Рияде. Урегулирование украинского кризиса сегодня обсуждают делегации России и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча стартовала этим утром, но до сих пор не завершилась. Стороны уже во второй раз удаляются на перерыв, намереваясь продолжить консультации. Переговоры проходят в закрытом формате.

В Эр-Рияде продолжаются переговоры США и России по Украине – что известно на данный момент?-2

Известно, что одной из основных тем является прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление свободного судоходства. При этом, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помимо этого, могут обсуждаться и другие вопросы, связанные с перемирием.

Соглашение о частичном прекращении огня пока назвали сложным. Тем временем глава российской делегации Григорий Карасин отметил, что на переговорах идет интересное обсуждение злободневных тем. Также он сообщил, что Москве и Вашингтону «удается поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга».

# Международная политика

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