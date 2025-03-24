Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде завершилась после более чем 12 часов консультаций

В Саудовской Аравии завершились 12-часовые переговоры делегации США и России по урегулированию украинского кризиса. Стороны согласовали текст совместного заявления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходит в закрытом формате. Известно, что одна из основных тем – прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление свободного судоходства. При этом Дональд Трамп заявил, что делегации в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта обсудили вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Подробности.