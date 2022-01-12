В Молдове спрогнозировали подорожание газа почти на треть

Новости Молдовы. Тариф на газ для жителей Молдовы может вырасти почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, рост цены на голубое топливо ожидается уже в феврале.

По предварительным подсчетам, стоимость повысится в переводе до 2 белорусских рублей. Страна столкнулась с новым витком энергетического кризиса. В декабре 2021 года закупочная цена на газ была 450 долларов за 1 000 кубометров, а в январе увеличилась до 646.