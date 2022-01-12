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В Молдове спрогнозировали подорожание газа почти на треть

12 января 2022 16:09
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Новости Молдовы. Тариф на газ для жителей Молдовы может вырасти почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, рост цены на голубое топливо ожидается уже в феврале.  

В Молдове спрогнозировали подорожание газа почти на треть-1

По предварительным подсчетам, стоимость повысится в переводе до 2 белорусских рублей. Страна столкнулась с новым витком энергетического кризиса. В декабре 2021 года закупочная цена на газ была 450 долларов за 1 000 кубометров, а в январе увеличилась до 646.  

Больше новостей экономики за 12 января читайте здесь.  

# Газ # Кристина Сущеня # Фотофакт

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