На юге Франции из-за ливней погибла женщина. Она не смогла выбраться из дома

Новости Франции. Проливные дожди на юге Франции вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах за два дня выпала месячная норма осадков.

Вышедшие из берегов реки залили населенные пункты и дороги. В Тулузе погибла женщина, которая не смогла выбраться из дома.

В городе закрыты школы, не ходит транспорт. Вода затопила несколько станций метро. Из особо пострадавших районов эвакуировали сотни людей. Их разместили во временных центрах.