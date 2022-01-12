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На юге Франции из-за ливней погибла женщина. Она не смогла выбраться из дома

12 января 2022 13:28
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Новости Франции. Проливные дожди на юге Франции вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых районах за два дня выпала месячная норма осадков.

На юге Франции из-за ливней погибла женщина. Она не смогла выбраться из дома-1

Вышедшие из берегов реки залили населенные пункты и дороги. В Тулузе погибла женщина, которая не смогла выбраться из дома.

В городе закрыты школы, не ходит транспорт. Вода затопила несколько станций метро. Из особо пострадавших районов эвакуировали сотни людей. Их разместили во временных центрах.

# Наводнение # Фотофакт

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