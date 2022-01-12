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8 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали. ЧП произошло вблизи международного аэропорта

12 января 2022 13:25
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Новости Сомали. Восемь человек погибли при взрыве заминированной машины в столице Сомали Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти заявили, что целью террористов была армейская автоколонна.

8 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали. ЧП произошло вблизи международного аэропорта-1

Но не все согласились с этим. Некоторые местные СМИ сообщили, что взрыв был направлен против крупной транспортной компании, которая занимается в Могадишо перевозками сотрудников ООН. А если учесть, что ЧП случилось возле международного аэропорта, то злоумышленники хотели посеять панику и нарушить авиасообщение. Пока неизвестно, кто совершил это нападение. Власти возложили ответственность на террористическую группировку «Аш-Шабаб».

# Взрыв # Фотофакт

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