8 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали. ЧП произошло вблизи международного аэропорта

Новости Сомали. Восемь человек погибли при взрыве заминированной машины в столице Сомали Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти заявили, что целью террористов была армейская автоколонна.

Но не все согласились с этим. Некоторые местные СМИ сообщили, что взрыв был направлен против крупной транспортной компании, которая занимается в Могадишо перевозками сотрудников ООН. А если учесть, что ЧП случилось возле международного аэропорта, то злоумышленники хотели посеять панику и нарушить авиасообщение. Пока неизвестно, кто совершил это нападение. Власти возложили ответственность на террористическую группировку «Аш-Шабаб».