В Молдове сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение

Новости Молдовы. Власти Молдовы сняли запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение. Соответствующее решение 25 мая приняла Национальная комиссия по общественному здоровью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающим въехать или покинуть страну придется соблюдать строгие правила безопасности: перед поездкой у всех будут проверять температуру, а в транспорт допустят только при наличии респиратора. По прибытию в пункт назначения поезда и автобусы будут дезинфицировать.