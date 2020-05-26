С корнем вырывал деревья и переворачивал машины. Во время урагана в Свердловской области погибли четыре человека

Новости России. Последствия урагана устраняют в Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер с порывами до 28 метров в секунду с корнем вырывал деревья, сносил столбы, рекламные щиты, остановки и переворачивал автомобили.

Десятки зданий остались без кровли. Не обошлось без жертв: четыре человека погибли. Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Стихия затронула около 120 населенных пунктов. Из-за повреждений на линиях электропередачи более 130 тысяч человек остались без электричества.