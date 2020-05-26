Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны. Традиционно в этот день проводились масштабные красочные мероприятия: концерты, выставки, спортивные и культурные акции.

В 2020 году правительство решило отказаться от большинства мероприятий, чтобы избежать большого скопления людей.