Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны. Традиционно в этот день проводились масштабные красочные мероприятия: концерты, выставки, спортивные и культурные акции.
В 2020 году правительство решило отказаться от большинства мероприятий, чтобы избежать большого скопления людей.
Президента Грузии Саломе Зурабишвили и народ этой страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил убежденность, что открытый диалог, основанный на взаимопонимании и доверии, и в дальнейшем будет способствовать развитию дружественных связей между двумя странами.