Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником

26 мая 2020 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. Национальный праздник 26 мая отмечает Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником-1

26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны. Традиционно в этот день проводились масштабные красочные мероприятия: концерты, выставки, спортивные и культурные акции.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником-4

В 2020 году правительство решило отказаться от большинства мероприятий, чтобы избежать большого скопления людей.

Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили и народ Грузии с национальным праздником-7

Президента Грузии Саломе Зурабишвили и народ этой страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил убежденность, что открытый диалог, основанный на взаимопонимании и доверии, и в дальнейшем будет способствовать развитию дружественных связей между двумя странами.

# Беларусь-Грузия # Саломе Зурабишвили # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса
26 мая 2020 08:26

ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса

Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень
26 мая 2020 08:24

Из-за сильного наводнения в Индии пострадали 127 деревень

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика
26 мая 2020 08:23

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика