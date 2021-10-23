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​В Молдове объявили режим ЧП в связи с дефицитом газа

23 октября 2021 14:01
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Новости Молдовы. В Молдове из-за дефицита газа власти вынуждены были объявить режим ЧП. А в столице страны, городе Кишиневе, вообще приняли беспрецедентное решение – погасить Вечный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​В Молдове объявили режим ЧП в связи с дефицитом газа-1

Это возмутило всех молдаван. Они не стали мириться с этой ситуацией и решили создать Вечный огонь самостоятельно. В знак протеста люди принесли к памятнику славы советских солдат сотни и тысячи зажженных свечей, превратив его в мемориал истинной народной памяти.  

​В Молдове объявили режим ЧП в связи с дефицитом газа-4

Эта акция имела большой эффект. Власти города быстро нашли запасы газа, и Вечный огонь опять был зажжен.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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