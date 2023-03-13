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В Молдове не прекращаются антиправительственные акции протеста

13 марта 2023 07:37
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Новости Молдовы. В Молдове не прекращаются антиправительственные выступления. Жители страны против повышения цен на коммунальные услуги и требуют, чтобы правительство оплатило их расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове не прекращаются антиправительственные акции протеста-1

Протестующие съезжались в Кишинев для участия в митинге на десятках автобусов, но их остановила полиция, люди отправились на акцию пешком. В центр столицы стянули дополнительные силы правоохранителей, они помешали протестующим прорваться к парламенту. Известно о задержании более 50 человек.

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# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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