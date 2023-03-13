В Молдове не прекращаются антиправительственные акции протеста

Новости Молдовы. В Молдове не прекращаются антиправительственные выступления. Жители страны против повышения цен на коммунальные услуги и требуют, чтобы правительство оплатило их расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие съезжались в Кишинев для участия в митинге на десятках автобусов, но их остановила полиция, люди отправились на акцию пешком. В центр столицы стянули дополнительные силы правоохранителей, они помешали протестующим прорваться к парламенту. Известно о задержании более 50 человек.