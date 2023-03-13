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Папа Римский отмечает юбилей Понтификата

13 марта 2023 06:42
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Папа Римский отмечает юбилей Понтификата. 10 лет со дня избрания главы Римско-католической церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский отмечает юбилей Понтификата-1

Престол Святого Петра Франциск занял после отречения своего предшественника Бенедикта XVI. По мнению многих наблюдателей, восшествие понтифика стало началом важных реформ в Римско-католической церкви. За время своего правления Франциск посетил 60 стран, с момента его избрания заметно выросло число прибывающих в Рим паломников. Сегодня Римско-католическая церковь насчитывает почти 1 миллиард 400 миллионов последователей.

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# Религия # Папа Римский Франциск # Бенедикт XVI # Фотофакт

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