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Германии не хватает газа к следующему отопительному сезону

13 марта 2023 07:06
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Новости Германии. Германии не хватает 11 миллиардов кубометров газа к следующему отопительному сезону. Об этом пишет немецкая газета Bild, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германии не хватает газа к следующему отопительному сезону-1

Согласно прогнозам экспертов, осенью немцам снова придется экономить ресурсы. По-другому преодолеть серьезный дефицит природного газа в стране не получится. А как повысить импорт СПГ, в Германии пока не знают. За год страна планирует накопить примерно 30 миллиардов кубометров газа с помощью мобильных терминалов. Однако и это лишь половина объема, который в 2021 году поставлялся по «Северному потоку».

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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